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"Українська команда" забезпечила дронами-камікадзе та обігрівними наборами спецпідрозділ "Гюрза"

Підрозділ воює на одному з найгарячіших напрямків.

"Українська команда" забезпечила дронами-камікадзе та обігрівними наборами спецпідрозділ "Гюрза"
Спецпідрозділ "Гюрза"

Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію дронів-камікадзе та обігрівні набори легендарному спецпідрозділу «Гюрза», який воює зараз на одному з найгарячіших напрямків. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Наші дрони-камікадзе вміють швидко зупиняти наступальний запал окупантів. Вони полегшать виконання бойових завдань нашим захисникам та збережуть життя. А обігрівні набори захистять від холодів», - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.

У волонтерському штабі зазначили, що бійці підрозділу «Гюрза» у перші дні повномасштабного вторгнення захищали столицю, потім звільняли Київську та Харківську області, брали участь у боях на Бахмутському напрямку.

«Вони і зараз на одному з найгарячіших напрямків фронту. Б’ють орків на передовій та влаштовують «бавовну» у них в тилу», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» разом з Володимиром Кличком привезли на передову дрони та броньовик «Кобра» для трьох підрозділів, які захищають Донбас.

Також повідомлялося, що волонтери «Української команди» зібрали обігрівні набори майже для 100 батальйонів, які захищають Україну на різних напрямках.

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