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На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони

Далекобійна зброя дозволить Україні завдавати ударів по логістичних шляхах ворога.

На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
14 лютого відбулось чергове засідання у форматі “Рамштайн”
Фото: Рустем Умєров

Якщо на попередніх засіданнях Контактної групи з питань оборони України про необхідність зброї дальнього радіуса ураження заявляла українська сторона, то під час крайнього засідання партнери про це говорили вже самі партнери.

Про це заявив начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони молодший лейтенант Ілларіон Павлюк, пише АрміяІнформ.

«На цьому «Рамштайні» партнери самі говорили про необхідність надати Україні зброю глибинного ураження… У нас є повне розуміння, що це надзвичайно важлива частина боротьби і знекровлення нашого ворога», — заявив Ілларіон Павлюк.

На його думку, така зброя дозволить Україні завдавати ударів по логістичних шляхах ворога, складах і командних пунктах на тимчасово окупованих територіях.

«Наші партнери добре розуміють, що це потрібно і яке саме озброєння потрібне», — сказав Ілларіон Павлюк.

  • Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати 19-го засідання у форматі  «Рамштайн».
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