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Франція та Україна завтра підпишуть угоду про безпекові гарантії

Париж надаватиме Україні та українському народу непохитну підтримку у довгостроковій перспективі, йдеться у заяві президента Макрона.

Франція та Україна завтра підпишуть угоду про безпекові гарантії
Фото: EPA/UPG

Франція та Україна завтра підпишуть двосторонню угоду про безпекові гарантії.

Про це пише Reuters з посиланням Єлисейський палац.

Очікувалося, що угода буде завершена в Україні, але президент Франції Еммануель Макрон відклав свою поїздку до Києва з міркувань безпеки.

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Президент України Володимир Зеленський завтра має відвідати Париж.

“Оскільки агресивна війна Росії проти України скоро перейде у третій рік, цей візит стане для президента Республіки можливістю підтвердити рішучість Франції продовжувати надавати у довгостроковій перспективі і з усіма своїми партнерами непохитну підтримку України та українському народу”, − заявив Макрон.

  • У січні стало відомо, що Франція готова підписати з Україною безпекову угоду. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Володимира Путіна. 
  • Тоді ж безпекова угоду ж Києвом підписав Лондон
  • Сполучені Штати заявили про намір підписати цей документ, а Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання аналогічної угоди. 
  • У липні 2023 року "Група семи" підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами. 
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