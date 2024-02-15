Франція та Україна завтра підпишуть угоду про безпекові гарантії

Франція та Україна завтра підпишуть двосторонню угоду про безпекові гарантії.
Про це пише Reuters з посиланням Єлисейський палац.
Очікувалося, що угода буде завершена в Україні, але президент Франції Еммануель Макрон відклав свою поїздку до Києва з міркувань безпеки.
Президент України Володимир Зеленський завтра має відвідати Париж.
“Оскільки агресивна війна Росії проти України скоро перейде у третій рік, цей візит стане для президента Республіки можливістю підтвердити рішучість Франції продовжувати надавати у довгостроковій перспективі і з усіма своїми партнерами непохитну підтримку України та українському народу”, − заявив Макрон.
- У січні стало відомо, що Франція готова підписати з Україною безпекову угоду. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Володимира Путіна.
- Тоді ж безпекова угоду ж Києвом підписав Лондон,
- Сполучені Штати заявили про намір підписати цей документ, а Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання аналогічної угоди.
- У липні 2023 року "Група семи" підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами.