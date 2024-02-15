Франція та Україна завтра підпишуть угоду про безпекові гарантії

Париж надаватиме Україні та українському народу непохитну підтримку у довгостроковій перспективі, йдеться у заяві президента Макрона.

Франція та Україна завтра підпишуть двосторонню угоду про безпекові гарантії.

Про це пише Reuters з посиланням Єлисейський палац.

Очікувалося, що угода буде завершена в Україні, але президент Франції Еммануель Макрон відклав свою поїздку до Києва з міркувань безпеки.

Президент України Володимир Зеленський завтра має відвідати Париж.

“Оскільки агресивна війна Росії проти України скоро перейде у третій рік, цей візит стане для президента Республіки можливістю підтвердити рішучість Франції продовжувати надавати у довгостроковій перспективі і з усіма своїми партнерами непохитну підтримку України та українському народу”, − заявив Макрон.