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США прагнуть підписати з Україною безпековий договір, вже відбулися два раунди переговорів, - посол Брінк

Брінк додала, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода має на меті створити "міст для гарантування безпеки".

США прагнуть підписати з Україною безпековий договір, вже відбулися два раунди переговорів, - посол Брінк
Бріджит Брінк
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори, відбулося уже два раунди.

Про це повідомила журналістам посол США в Україні Бріджит Брінк у контексті відповідного договору між Україною і Британією, передає "Європейська правда".

За словами Брінк, досягнення також домовленості є завданням, яку поставив президент США Джо Байден

"Як сказав президент Байден, ми прагнемо допомогти Україні захиститися та стримати майбутню агресію... Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з Офісом Президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості", – сказала посол.

Брінк додала, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода має на меті створити "міст для гарантування безпеки", доки це членство не стало реальністю.

"G7 анонсувала підтримку безпекових гарантій, двосторонніх та багатосторонніх, що будуть таким мостом", – сказала посол.

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