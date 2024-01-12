США прагнуть підписати з Україною безпековий договір, вже відбулися два раунди переговорів, - посол Брінк

Брінк додала, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода має на меті створити "міст для гарантування безпеки".

Сполучені Штати Америки хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори, відбулося уже два раунди.

Про це повідомила журналістам посол США в Україні Бріджит Брінк у контексті відповідного договору між Україною і Британією, передає "Європейська правда".

За словами Брінк, досягнення також домовленості є завданням, яку поставив президент США Джо Байден.

"Як сказав президент Байден, ми прагнемо допомогти Україні захиститися та стримати майбутню агресію... Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з Офісом Президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості", – сказала посол.

Брінк додала, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода має на меті створити "міст для гарантування безпеки", доки це членство не стало реальністю.

"G7 анонсувала підтримку безпекових гарантій, двосторонніх та багатосторонніх, що будуть таким мостом", – сказала посол.