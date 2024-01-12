У НАТО заявили, що удари США та Великої Британії по силах Хусі були оборонними

Поки що не відомо, чи підтримали атаку на хуситів члени Альянсу.

Удари американських і британських військових по підтримуваних Іраном силах хуситів у Ємені були "оборонними та спрямованими на збереження свободи судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу".

Про це заявив речник НАТО, передає Reuters.

"Сили хуситів підтримує, постачає та споряджає Іран. Тому Тегеран несе особливу відповідальність за стримування своїх помічників", – повідомили у НАТО.

Проте зауважили, що сам Альянс не брав участі в атаці. Але як США, так і Велика Британія, які завдали ударів, є членами НАТО, а два інших члени НАТО, – Нідерланди та Канада, надали підтримку.

Водночас у заяві речника не вказується, чи підтримали удари решта країн-членів Альянсу.

Що відомо про удар по хуситах: