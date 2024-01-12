У НАТО заявили, що удари США та Великої Британії по силах Хусі були оборонними

Удари американських і британських військових по підтримуваних Іраном силах хуситів у Ємені були "оборонними та спрямованими на збереження свободи судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу".
Про це заявив речник НАТО, передає Reuters.
"Сили хуситів підтримує, постачає та споряджає Іран. Тому Тегеран несе особливу відповідальність за стримування своїх помічників", – повідомили у НАТО.
Проте зауважили, що сам Альянс не брав участі в атаці. Але як США, так і Велика Британія, які завдали ударів, є членами НАТО, а два інших члени НАТО, – Нідерланди та Канада, надали підтримку.
Водночас у заяві речника не вказується, чи підтримали удари решта країн-членів Альянсу.
Що відомо про удар по хуситах:
- США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
- Згодом хусити заявили про жертви після ударів США та союзників, пообіцявши “жахливі наслідки”.
- Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".
- Росія заявила, що скликає Радбез ООН через удари по Ємену.
- Сполучені Штати, Велика Британія та їхні союзники завдали ударів з повітря й моря по бойовиках – хуситах, які нині керують значною частиною Ємену. Те, що відбувається в Ємені та довкола нього, точно впливатиме і на Україну, і на всю глобальну економіку. Детальніше про те, навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну читайте у матеріалі LB.ua.