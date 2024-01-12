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"Наша підтримка не може і не буде слабшати": прем'єр Великої Британії прибув до Києва

Ріші Сунак наголосив, що Британія допомагатиме стільки, скільки буде потрібно.

"Наша підтримка не може і не буде слабшати": прем'єр Великої Британії прибув до Києва
Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив про прибуття до Києва.

"Я в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям: Велика Британія з вами - стільки, скільки буде потрібно", - написав він у соцмережі Х.

Раніше в британському уряді повідомили, що Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, а також збільшить підтримку у 2024 році до $3,19 млрд.

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