"Наша підтримка не може і не буде слабшати": прем'єр Великої Британії прибув до Києва

Ріші Сунак наголосив, що Британія допомагатиме стільки, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив про прибуття до Києва.

"Я в Україні, щоб передати просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям: Велика Британія з вами - стільки, скільки буде потрібно", - написав він у соцмережі Х.

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

Раніше в британському уряді повідомили, що Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, а також збільшить підтримку у 2024 році до $3,19 млрд.