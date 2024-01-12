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Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарії

Зокрема, вони обговорили підготовку до зустрічі радників лідерів країн щодо Формули миру, яка відбудеться у Давосі.

Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарії
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Швейцарської Конфедерації у 2024 році, федеральною радницею, керівницею Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії Віолою Амхерд.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України привітав співрозмовницю з обранням на посаду та початком президентського терміну.

"Бажаю вам плідної діяльності на цій відповідальній посаді, а швейцарському народові – добробуту й достатку у новому, 2024 році", – сказав Зеленський.

Під час розмови було відзначено дедалі більшу динаміку двостороннього діалогу між Україною та Швейцарією.

Зеленський висловив подяку Швейцарії за тверду підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України в умовах повномасштабної агресії Росії проти нашої держави. Він окремо подякував швейцарській стороні за підтримку Української формули миру та організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня.

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"Після важливої Конференції з відновлення України в Лугано це вже другий масштабний міжнародний захід із підтримки нашої країни, що відбуватиметься у Швейцарії", – зазначив він.

Також було обговорено підготовку до зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо Формули миру, яка відбудеться у Давосі.

Що відомо про посаду президента Швейцарії:

  • Президент Швейцарії не має реальних повноважень – їх здійснює від імені всієї країни колективний орган, Федеральна рада (аналог уряду). Кожен із її семи членів стає президентом на рік на ротаційній основі.
  • Окрім формального представництва Швейцарії за кордоном, президент головує на засіданнях Федеральної ради та виступає посередником у разі суперечок.
  • Президент Швейцарії може ухвалювати одноосібні рішення чи віддати наказ про екстрені заходи тільки в екстрених ситуаціях – наприклад, якщо Федеральна рада з певних причин не може провести засідання.
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