Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарії

Зокрема, вони обговорили підготовку до зустрічі радників лідерів країн щодо Формули миру, яка відбудеться у Давосі.

Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Швейцарської Конфедерації у 2024 році, федеральною радницею, керівницею Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії Віолою Амхерд.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України привітав співрозмовницю з обранням на посаду та початком президентського терміну.

"Бажаю вам плідної діяльності на цій відповідальній посаді, а швейцарському народові – добробуту й достатку у новому, 2024 році", – сказав Зеленський.

Під час розмови було відзначено дедалі більшу динаміку двостороннього діалогу між Україною та Швейцарією.

Зеленський висловив подяку Швейцарії за тверду підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України в умовах повномасштабної агресії Росії проти нашої держави. Він окремо подякував швейцарській стороні за підтримку Української формули миру та організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня.

"Після важливої Конференції з відновлення України в Лугано це вже другий масштабний міжнародний захід із підтримки нашої країни, що відбуватиметься у Швейцарії", – зазначив він.

Також було обговорено підготовку до зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо Формули миру, яка відбудеться у Давосі.

Що відомо про посаду президента Швейцарії: