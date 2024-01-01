Новою президенткою Швейцарії стала Віола Амгерд

У Швейцарії офіційно змінився президент. Попередній, Ален Берсе, був на посаді протягом 2023 року.
"Очільниця Департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарії, 61-річна Віола Амгерд з 1 січня 2024 року на рік стає швейцарською президенткою", – повідомила Європейська правда.
За даними швейцарських ЗМІ, Віола Амхерд є другою поспіль франкомовною президенткою Швейцарії й четвертою, що походить не з німецькомовного кантону.
Повідомляється, що президентку обрали на закритому засіданні обох палат парламенту. Проте це лише процедурний крок, позаяк до цього вже відомо, хто обійме яку посаду.
Що відомо про посаду президента Швейцарії:
- Президент Швейцарії не має реальних повноважень – їх здійснює від імені всієї країни колективний орган, Федеральна рада (аналог уряду). Кожен із її семи членів стає президентом на рік на ротаційній основі.
- Окрім формального представництва Швейцарії за кордоном, президент головує на засіданнях Федеральної ради та виступає посередником у разі суперечок.
- Президент Швейцарії може ухвалювати одноосібні рішення чи віддати наказ про екстрені заходи тільки в екстрених ситуаціях – наприклад, якщо Федеральна рада з певних причин не може провести засідання.