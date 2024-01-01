Новою президенткою Швейцарії стала Віола Амгерд

Вона обійматиме посаду президента рік.

У Швейцарії офіційно змінився президент. Попередній, Ален Берсе, був на посаді протягом 2023 року.

"Очільниця Департаменту оборони, захисту населення та спорту Швейцарії, 61-річна Віола Амгерд з 1 січня 2024 року на рік стає швейцарською президенткою", – повідомила Європейська правда.

За даними швейцарських ЗМІ, Віола Амхерд є другою поспіль франкомовною президенткою Швейцарії й четвертою, що походить не з німецькомовного кантону.

Повідомляється, що президентку обрали на закритому засіданні обох палат парламенту. Проте це лише процедурний крок, позаяк до цього вже відомо, хто обійме яку посаду.

Що відомо про посаду президента Швейцарії: