Швейцарія розглядає легальний кокаїновий проект. Країна має один з найвищих рівнів вживання стимулятора у Європі

"Зараз у Швейцарії дозу кокаїну можна отримати приблизно за 10 франків, що не набагато більше, ніж ціна пива", заявили в організації Addiction Switzerland.

Швейцарія вивчає пілотну схему дозволу продажу кокаїну для рекреаційного використання, пише Reuters.

Видання зазначає, що такий радикальний підхід до боротьби з наркотиками не випробовували в інших країнах.

Парламент у Берні підтримав ідею, втілення якої потребує змін у національному законодавстві. Також проти неї виступає місце влада.

Швейцарія переглядає свою позицію щодо наркотиків після того, як деякі політики та експерти розкритикували повну заборону як неефективну. Багата країна має один із найвищих рівнів вживання кокаїну в Європі. За даними неурядової організації Addiction Switzerland, у швейцарських містах, зокрема в Берні, спостерігається зростання споживання кокаїну, а ціни на кокаїн за останні п'ять років знизилися вдвічі. “Зараз у Швейцарії є багато кокаїну, за найнижчими цінами та найвищої якості, яку ми коли-небудь бачили. У наші дні дозу кокаїну можна отримати приблизно за 10 франків, що не набагато більше, ніж ціна пива”, − сказав Франк Зобель, заступник директора Addiction Switzerland.

Щоб експеримент відбувся, парламенту доведеться внести поправки до закону, який забороняє рекреаційне використання препарату. Рішення може бути ухвалене через кілька років або раніше, якщо нинішні схеми продажу канабісу в аптеках покажуть успішні результати.

Будь-яка легалізація супроводжуватиметься контролем якості та інформаційними кампаніями, що також призведе до скорочення прибуткового кримінального ринку, заявили у парламенті.

Думки експертів розділилися, і навіть ті, хто виступає за втілення ідеї, стурбовані потенційними небезпеками. Керівник групи Центру психіатричних досліджень Цюріхського університету Борис Кведнов нагадує, що кокаїн − одна з найвідоміших речовин, що викликають сильне звикання. І ризики від вживання препарату перебувають у зовсім іншій лізі, ніж алкоголь чи канабіс, спричиняючи інсульти та депресію.

З іншого боку, експерт Центру наркології Аруд Тіло Бек вважає, що настав час для більш “дорослої” політики щодо кокаїну. “Кокаїн шкідливий для здоров'я, але реальність така, що люди його вживають. Ми не можемо це змінити, тому повинні постаратися, щоб люди вживали його найбезпечнішим і найменш шкідливим способом”, − додав він.

Багато європейських країн, включно з Іспанією, Італією та Португалією, більше не мають тюремного ув’язнення за зберігання наркотиків, зокрема кокаїну.

В американському штаті Орегон у 2021 році було декриміналізовано зберігання невеликої кількості кокаїну на користь лікування від наркоманії.

Більше про кокаїн