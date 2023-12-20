Чехія повністю позбулася залежності від російського газу

Чеська Республіка повністю позбулася залежності від імпорту російського газу. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіалу в "Х".
Прем'єр зазначає, що ще минулої весни у Чехії була загроза дефіциту газу і був острах, що країна буде залежною від російького газу.
"Ми не вагаючись зробили кілька важливих кроків. Одним із них стало відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покривати значну частину споживання", зазначив Фіалу у мережі "Х", – і ми змогли повністю позбутися залежності від російського газу".
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