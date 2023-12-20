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Чехія повністю позбулася залежності від російського газу

Країна зробила важливі кроки, щоб попередити дефіцит газу.

Чехія повністю позбулася залежності від російського газу
Фото: utg.ua

Чеська Республіка повністю позбулася залежності від імпорту російського газу. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіалу в "Х".

Прем'єр зазначає, що ще минулої весни у Чехії була загроза дефіциту газу і був острах, що країна буде залежною від російького газу. 

"Ми не вагаючись зробили кілька важливих кроків. Одним із них стало відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покривати значну частину споживання", зазначив Фіалу у мережі "Х", – і ми змогли повністю позбутися залежності від російського газу".

  • Європейські країни досі активно імпортують російський арктичний скраплений природний газ. Мало того, експерти прогнозують збільшення імпорту у 2024 році.
  • Про те чому Україна досі не зупинила транзит російського газу читайте в матеріалі Lb.ua.
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