Чехія повністю позбулася залежності від російського газу

Чеська Республіка повністю позбулася залежності від імпорту російського газу. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіалу в "Х".

Прем'єр зазначає, що ще минулої весни у Чехії була загроза дефіциту газу і був острах, що країна буде залежною від російького газу.

"Ми не вагаючись зробили кілька важливих кроків. Одним із них стало відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покривати значну частину споживання", зазначив Фіалу у мережі "Х", – і ми змогли повністю позбутися залежності від російського газу".