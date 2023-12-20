СБУ оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана

Служба безпеки України оголосила підсакційного російського олігарха Михайла Фрідмана у розшук.

Про це свідчить повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, Михайла Фрідмана розшукують через звинувачення за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

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Вказана дата зникнення – 10 жовтня 2023 року. Служба безпеки України оголосила Фрідману про підозру 5 вересня 2023 року.