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На Дніпропетровщині збили російську авіаційну ракету

Ворожу ціль знищили у Дніпровському районі.

На Дніпропетровщині українські захисники збили російську авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомило повітряне командування "Схід".

Ворожу ціль знищили у Дніпровському районі.

Згодом керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що її збили завдяки вчасній інформації від жителів району.

"Близько сорока хвилин тому над двома громадами району пролетіла російська крилата ракета. Завдяки мешканцям ми повідомили сили ППО і бійці приземлили вороже залізяччя в Дніпровському районі", - написав Євтушенко у телеграмі.

  • Напередодні керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що авіаракету збили біля Дніпра, а нині опівночі в Криворізькому районі знищили ворожий "шахед".
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