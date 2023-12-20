Ці групи будуть знищувати російські безпілотники та ракети.

На Херсонщині збільшать кількість мобільно-вогневих груп.

Про це повідомив Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ці групи будуть знищувати російські безпілотники та ракети. 20 грудня на потреби бійців передали 22 позашляховики на потреби військових.

"Автівки отримали підрозділи територіальної оборони, прикордонного загону та Національної Гвардії України, які зараз боронять Херсонщину. Пікапи відправляються до воїнів не порожніми. Укомплектували кожен планшетами, біноклями, тепловізорами, зарядними станціями, лазерними вказівниками та потужними прожекторами. Це допоможе нашим воїнам виявляти і тут же “приземляти” російські повітряні цілі", - додав керівник ОВА.

Яка ситуація з обстрілами Херсонщини