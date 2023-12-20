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На Херсонщині збільшать кількість мобільно-вогневих груп, - ОВА

Ці групи будуть знищувати російські безпілотники та ракети.

На Херсонщині збільшать кількість мобільно-вогневих груп, - ОВА
Олександр Прокудін

На Херсонщині збільшать кількість мобільно-вогневих груп.

Про це повідомив Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ці групи будуть знищувати російські безпілотники та ракети. 20 грудня на потреби бійців передали 22 позашляховики на потреби військових.

"Автівки отримали підрозділи територіальної оборони, прикордонного загону та Національної Гвардії України, які зараз боронять Херсонщину. Пікапи відправляються до воїнів не порожніми.  Укомплектували кожен планшетами, біноклями, тепловізорами, зарядними станціями, лазерними вказівниками та потужними прожекторами. Це допоможе нашим воїнам виявляти і тут же “приземляти” російські повітряні цілі", - додав керівник ОВА.

Яка ситуація з обстрілами Херсонщини

  • Російська армія регулярно обстрілює правобережжя області після відступу на лівий берег Дніпра.
  • У листопаді в результаті серії успішних дій закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області. 
  • Натомість російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи. 
  • 19 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни спробували вибити українські підрозділи з лівобережжя, здійснивши 8 спроб штурмових дій.
  • Лише за минулу добу окупанти здійснили 82 обстріли Херсонської області, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "градів", танків, БпЛА та авіації. 16 людей поранені, серед них четверо – діти.
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