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США ввели нові санкції проти пов'язаної з Іраном мережі виробництва безпілотників

Санкції ввели проти 10 організацій і 4 осіб в Ірані, Малайзії, Гонконзі та Індонезії.

США ввели нові санкції проти пов'язаної з Іраном мережі виробництва безпілотників
Іранські дрони-камікадзе 'Shahed-136'
Фото: скрін відео

Міністерство фінансів США заявило у вівторок, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти 10 організацій і чотирьох осіб, що базуються в Ірані, Малайзії, Гонконзі та Індонезії, звинувачуючи їх у підтримці виробництва іранських безпілотників, повідомляє Reuters. 

Мережа сприяла закупівлі компонентів для безпілотників на сотні тисяч доларів для так званих Вартових ісламської революції.

“Незаконне виробництво Іраном і розповсюдження його смертоносних БПЛА своїм терористичним ставленикам на Близькому Сході та в Росію продовжує загострювати напруженість і продовжувати конфлікти, підриваючи стабільність”, – заявив заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Вашингтон давно звинувачує Тегеран у постачанні такої зброї Росії для використання в Україні. Іран заперечує надання Росії безпілотників для використання в Україні.

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