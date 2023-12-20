NYT: Росія використовує для закупівлі підсанкційної електроніки китайських трейдерів, а також порти Марокко та Туреччини

Росія закуповує електроніку в обхід санкцій за допомогою китайських трейдерів через порти лояльних до РФ країн Марокко та Туреччини, пише The New York Times із посиланням на “витоки” електронної пошти російських чиновників, а також торгові документи.

За 22 місяці з початку війни в Україні Росія значною мірою продовжила отримувати технології, необхідні для підтримки своєї економіки. Після того, як експортні обмеження та корпоративні заборони спочатку призвели до збоїв у торгівлі, російські постачальники знайшли лазівки та обхідні шляхи. Майже жодну частину комерційного обладнання, включаючи основне телекомунікаційне обладнання, засоби спостереження, мікрочіпи для передових обчислювальних систем і систем озброєння, а також дрони, не було надто важко отримати.

Російська влада та компанії об’єдналися, щоб скористатися тріщинами в глобальній системі. Згідно з витоком електронної пошти російського уряду, торгової документації та записів онлайн-розмов між російськими інженерами, отриманими виданням, вони використовували мережі посередників, у тому числі посередників у Китаї, і маскували свою діяльність через підставні компанії.

Також росіяни звернулися до країн, які зайняли нейтральну позицію в конфлікті, таких як Марокко та Туреччина, і використовували їхні порти для отримання товарів із глобальних технологічних виробничих центрів, які потім транспортувалися кораблями, що прямують до Росії, процес, відомий як трансшипмент. Потім заборонені технологічні продукти стали доступними для покупки у відомих постачальників і на простих у використанні сайтах електронної комерції, таких як Nag.

Зокрема, російський інтернет-магазин Nag з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну закупив високотехнологічну продукцію компаній зі США на 100 млн доларів, а з Китаю лише цього року на 150 млн доларів.

Також у розслідуванні згадуються російські інтернет-магазини OCS Distribution, 3Logic Distribution і 4Telecom.

Так само працює і російська телеком-компанія Convex, які закупали обладнання для управління ФСБ в Єкатеринбурзі.

Гнучкість була найважливішою. У щотижневих електронних листах російські торгові чиновники ділилися порадами про те, які порти будуть перевозити товари, хто торгуватиме в рублях і де можна ремонтувати кораблі під російським прапором, свідчать документи. Якщо один постачальник перестав продавати, вони знаходили іншого. Якщо судноплавний шлях переривався, знаходили нові.

За допомогою низки посередників Росія отримує продукцію західних компаній, зокрема, Cisco, HP, Juniper, Ericsson й Nokia. У цих компаніях або відмовилися від коментарів, або заявили, що імпорт в РФ з ними не узгоджували.