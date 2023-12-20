Головне за ніч та ранок середи, 20 грудня: відбиті штурми на лівобережжі Дніпра, удари по Херсону, резолюція Генасамблеї ООН

Нічний наліт "шахедів", 87 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, збій у Київстарі, суд Колорадо проти Трампа.

У ніч на 20 грудня 2023 року Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із окупованого Криму. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, райони пусків безпілотників – мис Чауда та Балаклава.

Загалом зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищили Повітряні Сили та Сили оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Попередньо без постраждалих.

Учора ввечері російська окупаційна армія завдала ударів по Херсону. Внаслідок атаки поранення отримала дитина та жінка.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 87 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав ракетного та 26 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки, де відбито 13 атак противника.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 890 окупантів, 16 ворожих танків, 23 бронемашини, 16 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 349190 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Росіяни не відмовляються від наміру вибити українські війська з позицій, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"Ворог минулої доби вчинив вісім спроб штурмових дій, але отримав гідну відсіч та з втратами відступив", – сказав він.

Захисники ведуть контрбатарейну боротьбу.

Упродовж доби росіяни здійснили 82 обстріли Херсонської області, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. 16 людей поранені, серед них четверо – діти.

По Херсону ворог випустив 36 снарядів. Над деокупованою частиною області сили ППО збили шість безпілотників "Shahed", повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі; дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

В обласній прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 19 грудня 2023 року близько 22:00 збройні сили рф, здійснили обстріл цивільної інфраструктури Херсона безпілотними літальними апаратами", – йдеться у повідомленні.

Вранці 20 грудня у "Київстарі" знову виникли проблеми у роботі голосового зв’язку.

"Зранку 20 грудня у ряді міст на заході і півдні України виникли складнощі із голосовим зв`язком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар", – повідомили у "Київстарі".

Також додали, що мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг.

У компанії повідомили, що працюють над відновленням сервісів і найближчим часом повідомлять абонентів щодо компенсацій.

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністр Дмитро Кулеба привітав ухвалення документу: “Оновлена резолюція ГА ООН зокрема вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити”.

Більше інформації – в новині.

Верховний суд Колорадо вилучив колишнього президента Дональда Трампа із списку кандидатів на пост президента США 2024 року.

За інформацією CNN, суд постановив, що Дональд Трамп не є прийнятним кандидатом у президенти через його через роль у подіях 6 січня 2021 року. Тоді прихильники Трампа проникли у Капітолій, щоб оскаржити результати виборів.

Щоправда, постанова суду стосується тільки республіканських праймеріз у штаті Колорадо, які відбудуться там 5 березня, але це рішення, ймовірно, також вплине на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада.

Представники кампанії Трампа назвали це рішення "абсолютно помилковим" і заявили, що подадуть апеляцію.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!