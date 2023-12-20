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Верховний суд Колорадо виключив Трампа із списку кандидатів у 2024 році, – CNN

Рішення стосується республіканських праймеріз у штаті Колорадо.

Верховний суд Колорадо виключив Трампа із списку кандидатів у 2024 році, – CNN
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Колорадо вилучив колишнього президента Дональда Трампа із списку кандидатів на пост президента США 2024 року.

За інформацією CNN, суд постановив, що Дональд Трамп не є прийнятним кандидатом у президенти через його через роль у подіях 6 січня 2021 року. Тоді прихильники Трампа проникли у Капітолій, щоб оскаржити результати виборів. 

Щоправда, постанова суду стосується тільки республіканських праймеріз у штаті Колорадо, які відбудуться там 5 березня, але це рішення, ймовірно, також вплине на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада.

Представники кампанії Трампа назвали це рішення "абсолютно помилковим" і заявили, що подадуть апеляцію.

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