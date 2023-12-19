Президент вважає маячнею і ризикованою ідею взяти до НАТО лише частину України

Прогрес із гарантіями безпеки від міжнародних партнерів не такий великий, як хотілося б. НАТО є найпотужнішим варіантом, але нас туди не запрошують.
І сигнали щодо часткового вступу України туди є маячнею. Київ жодного разу не отримував відповідної пропозиції від жодного з партнерів, сказав президент на пресконференції.
"Дуже складно уявити собі як це може бути", – додав він.
Президент наголосив, що Путін чітко декларує незмінність цілей війни проти України. Це сигнал, що миру він не хоче.
"Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас, тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО... Ви ж сигнали теж чули про Фінляндію. Це значить, що він іде і почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання, чи будуть вступати країни НАТО боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО неповністю", – сказав він.
Україна не визнає окуповані території російськими, таким чином лише частина України буде в НАТО.
- Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.
- У МЗС України назвали це неприйнятним.
- Також ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. На його погляд, часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.