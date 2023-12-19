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Президент вважає маячнею і ризикованою ідею взяти до НАТО лише частину України

Невідомо, чи Альянс виступатиме на захист України, якщо вона є лише частковим членом. 

Президент вважає маячнею і ризикованою ідею взяти до НАТО лише частину України
Фото: EPA/UPG

Прогрес із гарантіями безпеки від міжнародних партнерів не такий великий, як хотілося б. НАТО є найпотужнішим варіантом, але нас туди не запрошують.

І сигнали щодо часткового вступу України туди є маячнею. Київ жодного разу не отримував відповідної пропозиції від жодного з партнерів, сказав президент на пресконференції.

"Дуже складно уявити собі як це може бути", – додав він.

Президент наголосив, що Путін чітко декларує незмінність цілей війни проти України. Це сигнал, що миру він не хоче. 

"Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас, тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО... Ви ж сигнали теж чули про Фінляндію. Це значить, що він іде і почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання, чи будуть вступати країни НАТО боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО неповністю", – сказав він.

Україна не визнає окуповані території російськими, таким чином лише частина України буде в НАТО. 

 

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