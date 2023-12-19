МЗС Фінляндії схвалило 200 запитів з понад 500 на винятки зі санкцій проти Росії

Починаючи від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, фінське МЗС отримало понад 500 запитів на винятки з санкцій проти Росії, з яких 200 схвалило, передає Yle.
Як відомо, через війну Росія та пов'язані з нею особи потрапили під обмежувальні заходи. У Фінляндії можна було подати заявку на виключення із санкцій до Міністерства закордонних справ.
Особа, яка перебуває під санкціями, могла отримати дозвіл, наприклад, на використання заморожених коштів для оплати платежів за нерухомість, що належить сторонам, які перебувають під санкціями або ж експорт медичної продукції.
Інша частина схвалених запитів - це дозволи, пов'язані з виїздом компаній з Росії.
"Коли фінська компанія продає свою дочірню компанію в Росії і якщо її продукція, що підпадає під санкції, передається новому покупцеві, то така передача продукції новому власнику має бути схвалена", - пояснила керівниця групи з питань санкцій МЗС і радниця з питань закордонних справ Піа Саріваари.
Щодо сум коштів, які передбачали дозволи, то вони коливалися від сотень до мільйонів євро.
Загалом понад 300 заявок на отримання дозволів було відхилено або залишено без розгляду. Наприклад, не дозволили виплату пенсії особі, яка потрапила під санкції.
Через перевантаженість терміни опрацювання заявок також були тривалими: від декількох тижнів до місяців.
Що відомо про нові санкції проти Росії
- Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, загалом за останній місяць понад 20 країн та міжнародних організацій запровадили різноманітні обмежувальні заходи, що вплинуть на здатність Кремля продовжувати війну.
- Євросоюз підтримав 12-ий санкційний пакет. Він включає ефективніший контроль за нафтовою «ціновою стелею», поетапну заборону на імпорт російських алмазів та зрідженого пропану, обмеження на реекспорт технологій, які використовує російський ВПК, розширення переліку заборонених до продажу товарів та багато іншого.
- США заборонили імпорт російського урану та ввели санкції проти підприємств, завдяки яким Росія обходила обмеження.
- Канада активувала персональні санкції проти осіб, причетних до псевдовиборів на окупованих українських територіях.
- Велика Британія додала до санкційного списку 20 російських банків та анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій.
- Японія запровадила санкції проти 135 російських та пов'язаних з Росією підприємств та фізичних осіб.
- Швейцарія заморозила 8,8 млрд доларів російських фінансових активів, а Єврокомісія наблизилася до рішення про використання російських заморожених активів на користь України.