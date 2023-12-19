МЗС Фінляндії схвалило 200 запитів з понад 500 на винятки зі санкцій проти Росії

Через перевантаженість терміни опрацювання заявок були тривалими: від декількох тижнів до місяців.

Починаючи від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, фінське МЗС отримало понад 500 запитів на винятки з санкцій проти Росії, з яких 200 схвалило, передає Yle.

Як відомо, через війну Росія та пов'язані з нею особи потрапили під обмежувальні заходи. У Фінляндії можна було подати заявку на виключення із санкцій до Міністерства закордонних справ.

Особа, яка перебуває під санкціями, могла отримати дозвіл, наприклад, на використання заморожених коштів для оплати платежів за нерухомість, що належить сторонам, які перебувають під санкціями або ж експорт медичної продукції.

Інша частина схвалених запитів - це дозволи, пов'язані з виїздом компаній з Росії.

"Коли фінська компанія продає свою дочірню компанію в Росії і якщо її продукція, що підпадає під санкції, передається новому покупцеві, то така передача продукції новому власнику має бути схвалена", - пояснила керівниця групи з питань санкцій МЗС і радниця з питань закордонних справ Піа Саріваари.

Щодо сум коштів, які передбачали дозволи, то вони коливалися від сотень до мільйонів євро.

Загалом понад 300 заявок на отримання дозволів було відхилено або залишено без розгляду. Наприклад, не дозволили виплату пенсії особі, яка потрапила під санкції.

Через перевантаженість терміни опрацювання заявок також були тривалими: від декількох тижнів до місяців.

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