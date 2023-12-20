У Франції колишнього лікаря ув’язнили на 24 роки за участь у геноциді в Руанді

Французький суд ув’язнив колишнього руандійського лікаря Состена Муньємана на 24 роки за його участь у геноциді народності тутсі в 1994 році.

Про це пише The Guardian.

68-річного чоловіка визнали винним у геноциді, злочинах проти людства та участі в змові з метою підготовки цих злочинів. Адвокати Муньємана заявили, що планують оскаржити вирок.

Прокурор вимагав покарання у вигляді 30 років, стверджуючи, що “загальний підсумок дій Муньємана демонструє “риси геноциду””.

Муньємана звинуватили в тому, що він допоміг скласти лист підтримки для тодішнього тимчасового уряду, який заохочував до різанини тутсі. Він також допомагав встановлювати блокпости, щоб затримати людей і утримувати їх у нелюдських умовах у місцевих державних установах перед їхнім вбивством у південній руандійській префектурі Бутаре.

Під час судового процесу Муньємана неодноразово заперечував звинувачення, стверджуючи, що він був поміркованим хуту, який натомість намагався “врятувати” тутсі, пропонуючи їм “притулок”.

У 2011 році французький суд висунув Муньєману звинувачення в участі в геноциді 1994 року. Він був близький до Жана Камбанди, голови тимчасового уряду, який створили після того, як ракета збила літак з тодішним президентом Жувеналем Габ'яріманом на борту.

Судовий процес у суді присяжних у Парижі відбувся майже через три десятиліття після того, як у 1995 році в місті Бордо на південному заході Франції подали скаргу проти Муньємана. Це шостий судовий процес у Франції над ймовірним учасником масових вбивств, під час яких, згідно з даними ООН, солдати хуту та екстремістські бойовики вбили близько 800 000 людей, більшість з яких були етнічними тутсі. Геноцид тривав 100 днів.

Франція стала одним із найпопулярніших місць для осіб, причетних до бійні в Руанді, які тікають від правосуддя вдома. Президент Руанди Поль Кагаме звинуватив Париж у небажанні видати підозрюваних у геноциді або притягнути їх до відповідальності. З 2014 року у Франції у межах справи засудили шістьох осіб, зокрема колишнього керівника розвідки, двох колишніх мерів і колишнього шофера готелю.

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