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Макрон визнав політичну відповідальність Франції за геноцид у Руанді

Франція до початку різанини підтримувала тодішній режим.

Макрон визнав політичну відповідальність Франції за геноцид у Руанді
Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Президент Еммануель Макрон у четвер, 27 травня, визнав що Франція несе політичну відповідальність за геноцид у Руанді в 1994 році, оскільки підтримувала тодішній режим та ігнорувала попередження про загрозу масових убивств.

Про це повідомляє France 24.

"Стоячи тут сьогодні, я зі смиренням та повагою, поруч з вами, визнаю нашу відповідальність", - сказав Макрон під час промови біля меморіалу геноциду в столиці Руанди Кігалі.

Президент сказав, що Франція зобов'язана визнати "страждання, які завдала народу Руанди, занадто довго волівши мовчати, ніж розслідувати істину".

У зв'язку з цим Макрон попросив вибачення у громадян Руанди.

Нагадаємо, що сигналом для початку геноциду проти тутсі в Руанді стала загибель її президента Жувеналя Габ'ярімана, чий літак було збито ракетою 6 квітня 1994 року. Лідери з числа народності хуту звинуватили у вбивстві етнічних тутсі і на наступний день почали їх методичне винищення. За 13 тижнів загинуло 800 тисяч людей, включаючи і тих хуту, хто відмовлявся вбивати. 

Руанда підтримувала тісні зв'язки з Францією під час правління Габ'ярімана у 1975-1994 роках.

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