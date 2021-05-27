Макрон визнав політичну відповідальність Франції за геноцид у Руанді

Президент Еммануель Макрон у четвер, 27 травня, визнав що Франція несе політичну відповідальність за геноцид у Руанді в 1994 році, оскільки підтримувала тодішній режим та ігнорувала попередження про загрозу масових убивств.

Про це повідомляє France 24.

"Стоячи тут сьогодні, я зі смиренням та повагою, поруч з вами, визнаю нашу відповідальність", - сказав Макрон під час промови біля меморіалу геноциду в столиці Руанди Кігалі.

Президент сказав, що Франція зобов'язана визнати "страждання, які завдала народу Руанди, занадто довго волівши мовчати, ніж розслідувати істину".

У зв'язку з цим Макрон попросив вибачення у громадян Руанди.

Нагадаємо, що сигналом для початку геноциду проти тутсі в Руанді стала загибель її президента Жувеналя Габ'ярімана, чий літак було збито ракетою 6 квітня 1994 року. Лідери з числа народності хуту звинуватили у вбивстві етнічних тутсі і на наступний день почали їх методичне винищення. За 13 тижнів загинуло 800 тисяч людей, включаючи і тих хуту, хто відмовлявся вбивати.

Руанда підтримувала тісні зв'язки з Францією під час правління Габ'ярімана у 1975-1994 роках.