Тихановська закликала Захід не перешкоджати втечі білорусів із країни

Вона також закликала ввести санкції щодо всіх, хто брав участь у перехопленні літака Ryanair.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала санкції Європейського Союзу у відповідь на перехоплення літака Ryanair над Білоруссю і наголосила, що такі заходи не повинні позбавляти білорусів можливості ховатися від режиму Олександра Лукашенка.

Про це вона заявила агентству AFP в середу, 26 травня, передає Deutsche Welle.

"У білорусів більше немає можливості втекти з країни, якщо вони хочуть сховатися від режиму", - сказала Тихановська.

Вона також закликала ввести санкції щодо всіх, хто брав участь у перехопленні літака і затриманні блогера Романа Протасевича та його дівчини - "суддів, прокурорів, міліцію, спецпідрозділи і кожного, хто брав участь у захопленні і всіх, хто несе відповідальність за те, що сталося з літаком".

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній редактор Telegram-каналу NEXTA Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

Після того, як літак розвернули від кордону з Литвою в Мінськ, а самого Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали, глави країн ЄС вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям користуватися європейським повітряним простором.

Кабінет міністрів України також ухвалив рішення припинити авіасполучення з Білоруссю. Уряд Литви заборонив авіарейси, які проходять через територію Білорусі, а Канада рекомендувала своїм авіакомпаніям припинити польоти над країною.

24 травня ввечері Протасевич записав відео, у якому сказав, що перебуває в СІЗО №1 і дає свідчення "за фактом організації масових заворушень у Мінську".

Лукашенко ж звинуватив Захід у спробі удушення Білорусі і пригрозив світовою війною. Раніше він прогнозував світову війну через Україну.