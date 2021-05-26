Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"

Голова МЗС зазначив, що для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей НАТО не перетворилася на політику "годування обіцянками".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розчарований тим, що НАТО не знайшло формат участі України в саміті Альянсу 14 червня.

Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгой Шмід, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність. Приклади таких самітів були, зокрема, в 2017 році в Брюсселі. Але, якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти Україна в Чорноморському регіоні і проти членів Альянсу, я маю на увазі останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не знайти формат участі України в саміті цього року", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей НАТО не перетворилася на політику "годування обіцянками".

"Безумовно, ми вдячні нашим партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року, але з тих пір пройшло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні іноді дорікають, що у нас занадто повільні деякі реформи, то що тоді вже говорити про прийняття та реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом", - сказав Кулеба.

"Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, зрештою стануть членами НАТО, та наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, черговий саміт лідерів країн альянсу відбудеться 14 червня в Брюселі. Попередній саміт НАТО відбувся в грудні 2019 року у Великобританії. У 2020 році лідери альянсу не збиралися через пандемію коронавірусу. Як повідомлялося, рішення про надання Україні ПДЧ не буде ухвалюватися під час червневого саміту НАТО.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що двері НАТО відкриті для України.