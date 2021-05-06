Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен

"Країна, яка сподівається вступити в Альянс, повинна бути готова збільшувати потенціал безпеки НАТО і відповідати певним стандартам".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна все ближче співпрацює з натовськими програмами і впроваджує необхідні реформи.

Про це він розповів в інтерв'ю "Факти ICTV".

Він зазначив, що "двері НАТО відкриті для України", але країна, яка сподівається вступити в Альянс, повинна бути готова збільшувати потенціал безпеки НАТО і відповідати певним стандартам.

"Я хочу чітко зазначити: двері НАТО відкриті для України. НАТО знову нагадало про свої зобов'язання. Те, що ми бачимо зараз - Україна все ближче співпрацює з натовськими програмами і найголовніше - проводить необхідні реформи і інвестиції, - підкреслив Держсекретар США.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Альянс підтримує Україну в умовах агресії з боку РФ не тільки на словах, а й на ділі. Він зазначив, що НАТО й Україна розвинули "сильне партнерство", яке посилилося за останні роки також за допомогою надання Україні спеціального статусу партнера з розширеними можливостями.

Україна для НАТО має статус країни розширених можливостей. Нещодавно балтійські держави ініціювали обговорення можливості надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.