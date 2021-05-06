Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
ГоловнаСвіт

Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен

"Країна, яка сподівається вступити в Альянс, повинна бути готова збільшувати потенціал безпеки НАТО і відповідати певним стандартам".

Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен
Фото: president.gov.ua

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна все ближче співпрацює з натовськими програмами і впроваджує необхідні реформи.

Про це він розповів в інтерв'ю "Факти ICTV".

Він зазначив, що "двері НАТО відкриті для України", але країна, яка сподівається вступити в Альянс, повинна бути готова збільшувати потенціал безпеки НАТО і відповідати певним стандартам.

"Я хочу чітко зазначити: двері НАТО відкриті для України. НАТО знову нагадало про свої зобов'язання. Те, що ми бачимо зараз - Україна все ближче співпрацює з натовськими програмами і найголовніше - проводить необхідні реформи і інвестиції, - підкреслив Держсекретар США.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Альянс підтримує Україну в умовах агресії з боку РФ не тільки на словах, а й на ділі. Він зазначив, що НАТО й Україна розвинули "сильне партнерство", яке посилилося за останні роки також за допомогою надання Україні спеціального статусу партнера з розширеними можливостями.

Україна для НАТО має статус країни розширених можливостей. Нещодавно балтійські держави ініціювали обговорення можливості надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також