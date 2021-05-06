​Блінкен: зміна керівництва "Нафтогазу" - це потенційна шкода міжнародному іміджу України

"Мені здається, уряд це розуміє і рухатиметься вперед до корпоративного управління.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував, як остання зміна керівництва "Нафтогазу" може вплинути на інвестиційний клімат, співпрацю з МВФ і економічну стабільність в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Факти ICTV".

"Насправді це поганий сигнал і потенційна шкода міжнародна шкода іміджу України", - сказав Блінкен.

"Мені здається, уряд це розуміє і рухатиметься вперед до корпоративного управління "Нафтогазом". Воно повинно бути прозорим, незалежним і обов’язково служити інтересам українців", - додав він.

Нагадаємо, Кабмін 28 квітня провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Вітренка призначили терміном на рік.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв.

29 квітня Коболєв повідомив, що віддав ключі від кабінету Вітренку. У "Нафтогазі" вважають рішення про звільнення Коболєва "юридичною маніпуляцією".

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".

Як з’ясувалося, Кабмін змінив правила призначення голови правління НАК, , щоб цю посаду зміг отримати Вітренко.