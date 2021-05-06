Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела

Зустріч не була офіційною.

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і його заступницею Вікторією Нуланд.

Про це LB.ua повідомили обізнані із ситуацією джерела.

Зустріч була неофіційною.

Кличко знайомий із Нуланд з часів Євромайдану. Під час акцій протесту Вікторія Нуланд відвідувала Київ. Тоді вона займала посаду помічниці державного секретаря США у справах Європи та Євразії.

Зокрема, Нуланд зустрічалася з тодішніми опозиціонерами Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком у захопленому Будинку профспілок.

Блінкен і Нуланд прибули в Україну вчора ввечері, а сьогодні провели низку зустрічей з представниками української влади та главою ПЦУ Епіфанієм. Першими з почесними гостями зустрілися депутати. Після цього з Блінкеном мали перемовини президент України та глава його Офісу.

Блінкен за результатами зустрічі наголосив на підтримці України з боку США та президента Джо Байдена.