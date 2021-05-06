Державний секретар США Ентоні Блінкен в рамках візиту до України зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
На сайті Кабінету міністрів повідомляється, що розмова стосувалась двосторонніх відносин між Україною і США, безпекової ситуації, реалізації реформ в Україні та співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Шмигаль наголосив, що Україна неухильно дотримується курсу реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права.
"Забезпечення ефективної діяльності антикорупційних інституцій, доброчесності й незалежності судової системи та прокуратури є частиною нашого порядку денного як у контексті євроатлантичної інтеграції, так і критерієм для продовження співпраці з МВФ і Світовим банком", - сказав Шмигаль.
Прем'єр запропонував США взяти участь у "великій приватизації" в Україні і подякував за підтримку в протидії агресивним діям Росії на кордонах з Україною і в Криму.
Він також висловився за повну зупинку проєкту "Північний потік - 2".
"Довгостроковим механізмом гарантування невикористання «Північного потоку-2» у якості енергетичної зброї є повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, що до цього Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ України, предстоятелем Православної церкви України, керівництвом і лідерами фракцій Верховної Ради, президентом Володимиром Зеленським.