Разом із партнерами ми працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав боротьбу з корупцією одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для поліпшення його життя.

Блінкен наголосив на тому, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і незалежність України. Цю позицію поділяють всі члени "Великої сімки", додав він.

Про це державний секретар США заявив за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми підтримуємо антикорупційні реформи в Україні, адже і корумповані сили, і агресія Росії намагаються добитися однакових цілей. Тобто відібрати в українського народу те, що належить йому по праву", - зазначив американський високопосадовець.

Блінкен підкреслив, що США категорично проти дій Росії щодо дестабілізації в Україні, а також звертаються до Російської Федерації із закликом припинити агресію проти України, додав він.

"Ми підтримуємо вас, як і наші партнери і союзники, і звертаємося до Росії перестати застосовувати агресію проти України. Разом із партнерами ми працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії", - сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США дуже ретельно спостерігають за тим, що відбувається біля кордонів України.

"Ми бачимо, що робить Україна, починаючи з часу захоплення Криму Росією і початку бойових дій на Донбасі, і бачимо, що на кордоні з Україною концентрація російських сил є найбільшою з 2014 року. Хоча деякі сили були відведені, багато залишається", - додав він.