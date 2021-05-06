Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ГоловнаПолітика

Разом із партнерами ми працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії, - Блінкен

Блінкен запевнив у підтримці США суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Разом із партнерами ми працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав боротьбу з корупцією одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для поліпшення його життя.

Блінкен наголосив на тому, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і незалежність України. Цю позицію поділяють всі члени "Великої сімки", додав він.

Про це державний секретар США заявив за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми підтримуємо антикорупційні реформи в Україні, адже і корумповані сили, і агресія Росії намагаються добитися однакових цілей. Тобто відібрати в українського народу те, що належить йому по праву", - зазначив американський високопосадовець.

Блінкен підкреслив, що США категорично проти дій Росії щодо дестабілізації в Україні, а також звертаються до Російської Федерації із закликом припинити агресію проти України, додав він.

"Ми підтримуємо вас, як і наші партнери і союзники, і звертаємося до Росії перестати застосовувати агресію проти України. Разом із партнерами ми працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії", - сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США дуже ретельно спостерігають за тим, що відбувається біля кордонів України.

"Ми бачимо, що робить Україна, починаючи з часу захоплення Криму Росією і початку бойових дій на Донбасі, і бачимо, що на кордоні з Україною концентрація російських сил є найбільшою з 2014 року. Хоча деякі сили були відведені, багато залишається", - додав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також