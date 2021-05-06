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Зеленський сподівається на приїзд Байдена в Україну в 2021 році

Президент США востаннє приїжджав до України ще у 2008 році.

Зеленський сподівається на приїзд Байдена в Україну в 2021 році
Фото: Скріншот трансляції

Президент Володимир Зеленський сподівається на приїзд президента США Джо Байдена в Україну цього року.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Я запросив президента Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом приїхати в Україну цього року, в рік 30-річчя нашої незалежності. Я не знаю, в якому форматі це може статися, це залежить від двох країн", - сказав Зеленський.

Він додав, що вірить в цю зустріч, і підкреслив її важливість для обох держав.

Блінкен у свою чергу сказав, що Байден спробує знайти час для візиту у своєму робочому графіку і приїде в Україну, "коли зможе".

Нагадаємо, що Байден приїжджав в Україну у листопаді 2014 року. Тоді він займав посаду віце-президента США.

Президент США востаннє приїжджав до України ще у 2008 році.

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