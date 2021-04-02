Байден і Зеленський провели телефонну розмову (оновлено)

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Про це пише "Ліга" з посиланням на джерела в Офісі президента.

За даними ЗМІ, наразі в президентському офісі готують заяву щодо цього.

Кореспондентка Politico в Білому домі Наташа Бертранд у Twitter повідомила, що, за її даними, розмова тривала 30-40 хвилин. За її словами, Байден підтвердив зобов'язання США перед Україною, президенти говорили про нарощування російський військ та зусилля Зеленського у боротьбі з корупцією.

Оновлення. На сайті Білого дому з'явилися деталі розмови.

"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечує справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні", – зазначається у повідомленні.

Президент Зеленський у Twitter заявив, що був радий поговорити з Байденом.

"Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Flag of Ukraine, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", – написав він.

Оновлення. Президент США Джо Байден під час розмови із українським колегою Володимиром Зеленським, яка тривала близько 50 хвилин, запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що розмова двох президентів тривала біля години, передає "Інтерфакс-Україна".

"Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив співрозмовника в підтримці проведених в Україні реформ. За словами президента США у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50 хвилин", - сказав Єрмак.

Він також додав, що Зеленський запросив американського президента взяти участь у саміті "Кримської платформи".

Нагадаємо, що 23 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про підготовку телефонної розмови між Байденом і Зеленським. У березні у посольстві Штатів в Україні повідомили, що телефонне спілкування президентів відбудеться "без жодних передумов".

25 березня заступник Держсекретаря США Джордж Кент, який є відповідальним за політику Штатів щодо України, наголосив, що дзвінок має бути підкріплений діями, зокрема - продовженням реформ.

Учора міністр оборони США поговорив телефоном з українським колегою і запевним, що Штати у разі ескалації російської агресії не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних прагнень Російської Федерації щодо України.

Сьогодні видання Politico з посиланням на джерела написало, що президенти США і України можуть провести розмову 2 квітня на тлі ескалації війни Росією. За словами джерел видання, розмова відбудеться на тлі повідомлень про нарощуванні російської військової потужності біля кордону з Україною.

Про те, що Росія зганяє військову техніку до українських кордонів, цього тижня у парламенті повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

Вчора головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України.

Після цього посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.