Військова розвідка заявила про загрозу російського наступу вглиб території України

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, в тому числі до наступу вглиб території України.

Про це повідомляється на сайті ГУР.

"Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території так званих ДНР та ЛНР за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді – громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ). Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", - сказано в повідомленні.

Розвідка заявила, що російські дипломати та пропаганда будуть подавати це як миротворчі заходи у відповідь на "агресивні дії ЗСУ".

Нагадаємо, що останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

За даними New York Times, європейське командування армії США підвищило рівень загрози (watch level) з "можлива криза" до "потенційна криза, що насувається".