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​Двоє киян отримали кримінальну справу за справляння нужди на автомобіль поліції

Один з хуліганів виклав відео у особистому інстаграмі.

​Двоє киян отримали кримінальну справу за справляння нужди на автомобіль поліції

Двоє киян отримали кримінальну справу після того, як виклали у публічний доступ в Instagram відео зі справлянням нужди на автомобіль поліції.

Як повідомляється на сайті ГУ НП в Києві, відео з'явилося 30 березня.

"Працівники поліції саме перебували неподалік на виклику. У той час молодик, висловлюючись нецензурною лайкою, проводив відеозйомку інциденту, як його товариш справляв природню потребу на припаркований службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Наступного дня зухвалих хуліганів встановили - ними виявилися кияни 1997 та 1994 років народження. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Автомобіль з підозрюваними зупинили в Деснянському районі Києва. Водій знаходився за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння, тому на нього патрульні склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП.

Після цього їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу для оформлення підозри за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Вони визнали свою провину, сказали, що відео зняли у стані алкогольного сп'яніння, і пообіцяли, що такого більше не повториться.

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