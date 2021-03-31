Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Повітряним силам ЗСУ відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.

Про це повідомляється на сайті держконцерну.

Зазначається, що літак успішно пройшов випробувальні польоти та відбув в один із бойових підрозділів ЗСУ.

МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, що призначений для вишколу курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.

"Попри те, що наше підприємство потрапило у зону економічної турбулентності через відсутність державного оборонного замовлення та вимушені зупинки, пов’язані із пандемією Covid-19, своєчасне виконання зобов’язань перед замовниками та партнерами залишається незмінним пріоритетом для колективу", – зазначив директор заводу Дмитро Матрунчик.

Фото: ukroboronprom.com.ua МіГ-29УБ

ДП "ЛДАРЗ" – єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для наших захисників. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком повітряних сил. Його багатофункціональність дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземних цілях.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Нагадаємо, у січні особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна ПвК "Захід" успішно провів першу льотну зміну у новому 2021 році. На винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.