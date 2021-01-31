Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Новини компанійЮрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
ГоловнаСуспільствоЖиття

Винищувачі МіГ-29 провели тренувальні бої на Волині

Винищувачі виконували повітряні бої вдень і вночі.

Винищувачі МіГ-29 провели тренувальні бої на Волині
Фото: mil.gov.ua

Особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна ПвК "Захід" успішно провів першу льотну зміну у новому 2021 році.

Про це інформує пресслужба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

На винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.

"У небі пілоти не тільки підвищували рівень льотно-методичної підготовки, а й здійснили обліт авіаційної техніки після тривалих регламентних робіт. У польотах взяли участь командири авіаційних ланок і вище", - сказано в повідомленні.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Раніше у січні ЗСУ на Донбасі відпрацювали заняття вогневих рубежів і відбиття атаки ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також