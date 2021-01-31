Особовий склад Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна ПвК "Захід" успішно провів першу льотну зміну у новому 2021 році.

Про це інформує пресслужба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

На винищувачах МіГ-29 пілоти виконали політ парою на складний пілотаж, відпрацювали ведення групових та одиночних повітряних боїв вдень і вночі в складних метеоумовах, а також виконали політ у хмарах на малих висотах.

"У небі пілоти не тільки підвищували рівень льотно-методичної підготовки, а й здійснили обліт авіаційної техніки після тривалих регламентних робіт. У польотах взяли участь командири авіаційних ланок і вище", - сказано в повідомленні.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Раніше у січні ЗСУ на Донбасі відпрацювали заняття вогневих рубежів і відбиття атаки ворога.