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Завтра стартує реєстрація на ЗНО-2021

Зареєструватися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде до 5 березня.

Завтра стартує реєстрація на ЗНО-2021
Фото: Радіо Свобода

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.

Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки.

До 30 квітня зареєстровані учасники ЗНО зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

  • 21 травня – хімія,
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
  • 25 травня – англійська мова,
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література,
  • 4 червня – історія України,
  • 7 червня – фізика,
  • 10 червня – біологія,
  • 15 червня – географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Нагадаємо, 28 січня президент Володимир Зеленський ввів стипендії для найкращих учасників ЗНО і премії для переможців шкільних олімпіад.

Президентські стипендії за успішне ЗНО становитимуть 10 тисяч гривень. Переможцям шкільних олімпіад платитимуть по 20 тисяч гривень.

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