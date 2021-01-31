Завтра стартує реєстрація на ЗНО-2021

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.
Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210.
Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки.
До 30 квітня зареєстровані учасники ЗНО зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
- 21 травня – хімія,
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
- 25 травня – англійська мова,
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
- 1 червня – українська мова, українська мова і література,
- 4 червня – історія України,
- 7 червня – фізика,
- 10 червня – біологія,
- 15 червня – географія.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.
Нагадаємо, 28 січня президент Володимир Зеленський ввів стипендії для найкращих учасників ЗНО і премії для переможців шкільних олімпіад.
Президентські стипендії за успішне ЗНО становитимуть 10 тисяч гривень. Переможцям шкільних олімпіад платитимуть по 20 тисяч гривень.