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На кордоні з Польщею затримали українця, якого п’ять років розшукували за умисне вбивство

Чоловік планував переховуватися у Вроцлаві.

При спробі виїзду до Польщі затримали українця, якого п’ять років розшукували за умисне вбивство.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Учора вночі в пункт пропуску “Шегині” прибув автобус польської реєстрації “Львів – Вроцлав”. Під час процедури паспортного контролю на документи одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників із поміткою – при виявленні затримати”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники Львівського загону одразу затримали чоловіка та сповістили про це співробітників Нацполіції.

Фото: ДПСУ

Виявилося, що 40-річного українця розшукують правоохоронці Львівщини за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 ККУ “Умисне вбивство”. Чоловіка шукали з грудня 2015 року.

Затриманого передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, у Київській області поліцейські розкрили вбивство киянина, якого розшукували як безвісти зниклого.

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