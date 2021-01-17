У Київській області поліцейські розкрили вбивство киянина, якого розшукували як безвісти зниклого.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Житель Києва поїхав у справах до Вишгородського району і зник. На його пошуки були задіяні відповідні оперативні структурні підрозділи Головного управління поліції Київщини, працівники місцевої поліції, кінологи.

Майже дві доби тривали масштабні пошуки. “Під час відпрацювання низки необхідних розшукових заходів оперативникам вдалося розшукали, на жаль, мертвого киянина з ознаками насильницької смерті. Автівку та загиблого його власника виявили за селом Любимівка, у лісосмузі”, – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції оперативно вийшли на слід ймовірного зловмисника. Ним виявився 27-річний житель села Любимівка. Він спочатку заперечував свою причетність, але надалі зізнався поліцейським, що заборгував киянину велику суму грошей і боявся за погрози своїй родині.

“Щоб не сталося лиха з його сім’єю, чоловік вирішив діяти “на упередження”. Для цього він призначив зустріч, а коли потерпілий приїхав на визначене місце, він вистрілив в нього з обрізу, який завчасно приготував”, – додали у поліції.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині чоловік після сварки з жінкою зарізав випадкову людину.