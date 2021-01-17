ЦВК визнала неможливим проведення виборів поблизу лінії фронту на Донбасі

Мова йде про 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Центральна виборча комісія визнала неможливим проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року у деяких прифронтових місцевостях Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у заяві ЦВК.

Мова йде про 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

У серпні 2020 року на підставі відповідних висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА ЦВК визнала неможливим проведення місцевих виборів у деяких прифронтових місцевостях Донецької і Луганської областей. Відтак місцеві вибори там не відбулися. При цьому у рішенні ЦВК тоді зазначалось, що в разі появи можливості проведення виборів на цих територіях Комісія має призначити там місцеві вибори на останню неділю березня 2021 року, тобто - 28 березня.

У Комісії зазначили, що не мають повноважень визначати, чи безпечно проводити голосування на тих чи інших територіях Донбасу. Тому в січні ЦВК звернулася за ро’ясненнями до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА.

Тепер ЦВК отримала відповідь на своє звернення. За інформацією уповноважених органів, на Донбасі досі фіксують обстріли підконтрольної українській владі територій з боку російських військ. Крім того, на цих територія зберігається підвищена терористична загроза.

“Враховуючи висновки Командування ООС, ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за результатами робочої наради з питання проведення місцевих виборів на територіях Донецької та Луганської областей, у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України на окремих територіях Донецької та Луганської областей неможливо забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

В разі змінення безпекової ситуації ЦВК повернеться до питання проведення місцевих виборів на цих територіях, йдеться у повідомленні.