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"Спроба ухилитися від домовленостей" - Кравчук про заяву ОРДЛО щодо звільнення полонених

"Будь-які спроби ухилитися від виконання домовленостей не матимуть ані успіху, ані підтримки у глав держав-партнерів".

"Спроба ухилитися від домовленостей" - Кравчук про заяву ОРДЛО щодо звільнення полонених
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Українська сторона розцінює анонсовану окупаційними адміністраціями ОРДЛО односторонню передачу групи полонених як спробу Росії уxилитися від виконання взятиx на себе зобов’язань.

Про це йдеться у заяві глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука.

3а словами голови делегації, українська сторона вітає повернення громадян на підконтрольну територію. Втім приватні особи не мають повноважень втручатися в питання міждержавного та міжнародного врегулювання збройних конфліктів. 

“Мені важко пригадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі”, - повідомив Кравчук.

3а його словами, повернення громадян України буде здійснено згідно норм міжнародного права та українського законодавства.

“Усі перемовини та процедури щодо повернення утримуваних російською стороною конфлікту громадян України здійснюють уповноважені державні органи України в рамках політичних угод, прийнятих в Нормандському форматі. Тому я розцінюю заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень та синхронізовані із ними дії пана В.Медведчука як чергову спробу ухилитися від виконання міжнародних домовленостей на вищому державному рівні та зобов’язань, які взяла на себе РФ, як сторона конфлікту", - йдеться у заяві.

Кравчук також підкреслив, що будь-які спроби ухилитися від виконання домовленостей не матимимуть ані успіху, ані підтримки у глав держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій.

Нагадаємо, окупаційні адміністрації ОРДЛО мають намір в односторонньому порядку передати українські стороні групу осіб, яких незаконно утримували на окуповани територіях. Обмін нібито проводиться "за посередництва" голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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