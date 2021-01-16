У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині продовжують гинути червонокнижні сірі журавлі

На Херсонщині продовжують гинути червонокнижні сірі журавлі зі зргаї, що перебувала на території Біосферного заповідника "Асканія-Нова" і постраждала від отруєння зерном, обробленим засобом для боротьби з гризунами.

Про це повідомив директор Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко, передає "Укрінформ".

Сьогодні в онлайн режимі відбулося засідання робочої групи, створеної в ОДА для з’ясування причин масової гибелі птахів.

"Це пізня зграя підійшла у грудні, ви бачите на першому слайді – це зграя, в якій дуже багато молодняка. Явно, що це північні популяції… Всього 208 на вчора загиблих (з 2 по 15 січня, -ред.)... Ця зграя втратила вожаків, в ній дуже багато молодняка, який також гине. Скоріше за все, вона повністю загине", - сказав Гавриленко.

За його словами, препарат, яким оброблене зерно - пролонгованої дії, він не вбиває журавлів миттєво, а протягом 3-5 днів.

Спроби годувати птахівна території заповідника, щоб вони не вилітали за його межі годуватися, результатів не дали.

Нагадаємо, станом на 11 січня у заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень загинуло 185 червонокнижних журавлів. Повідомлялося, що птахи могли отруїтися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення або псування земель). У Херсонській ОДА створили робочу групу для з’ясування причини загибелі червонокнижних птахів.