У Києві за несвоєчасне прибирання снігу оформили понад тисячу приписів

Складено 127 протоколів на керівників підприємств, які не виконали вимоги.

Інспектори благоустрою в Києві за добу внесли 1 062 приписи підприємствам, установам та організаціям, які несвоєчасно розчищають балансові території від снігу.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Також інспектори склали 127 протоколів на керівників підприємств, які знехтували приписом та не виконали вимоги.

Згідно з повідомленням, станом на ранок 16 січня дороги та тротуари чистять 5 018 комунальних працівників шляхово-експлуатаційних управлінь, житлово-комунального господарства та управлінь зелених насаджень.

До робіт залучено 468 одиниць снігоприбиральної техніки, використано 3 349 тонн посипального матеріалу.

Як повідомляли, 14 січня в Києві через негоду трапилося понад 150 ДТП.