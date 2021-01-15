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На КПВВ "Новотроїцьке" почали безкоштовно тестувати на антиген

Перші дев’ять прибулих з окупованої території вже здали тест.

На КПВВ "Новотроїцьке" почали безкоштовно тестувати на антиген

З 15 січня на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" запроваджено послугу з експрес-тестування на антиген коронавірусу SARS-CoV-2. До 13:00 тест на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 безкоштовно здали перші 9 людей, які прибули з окупованої території.

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Зазначається, що кожен, хто перетинає лінію розмежування з боку тимчасово окупованої території, зобов’язаний встановити мобільний застосунок "Вдома". Зняття контролю в електронному сервісі можливе або після завершення 14 днів самоізоляції особи, або в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. 

"Якщо результат буде позитивний, то інформація буде передана до лікарів на тій території, куди прямувала ця людина, далі буде запропоновано епідрозслідування, обстеження і лікування хворого", - пояснив начальник відділу ОДА Олександр Педенко.

Нагадаємо, що через дії окупантів пропуск на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" здійснюється лише двічі на тиждень - у понеділок і п’ятницю.

16 грудня на КПВВ "Новотроїцьке" запустили роботу сервісного центру.

На початку січня Кабмін дозволив проводити експрестестування на антиген під час в'їзду з Криму та ОРДЛО. Для осіб, які перетинають держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.

Першу партію експрестестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 Україна отримала наприкінці грудня.

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