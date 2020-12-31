Україна отримала 225 тисяч COVID-тестів на антиген

Україна отримала першу партію експрестестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомило ДП "Медзакупівлі України".

Зазначається, що 225 тис експрестестів, після проходження процедури розмитнення, будуть доставлені на склад у Києві. Надалі вони будуть відправлені в регіони.

Поставка наступної партії тестів очікується на початку січня 2021.

Закуплені тести - Standard Q COVID-19 Ag Test - виробництва компанії "SD Biosensor" (Південна Корея). Тести відповідають всім необхідним технічним характеристикам, компанія-дистриб`ютор була перевірена на відповідність критеріям доброчесності та має доведений досвід виконання аналогічних договорів. Тести також відповідають вимогам прекваліфікації ВООЗ та/або FDA, що було однією із вимог до товару.

Всього держпідприємство "Медзакупівлі України" законтрактувало всю 3 333 325 одиниць таких тестів.

Нагадаємо, у грудні МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів.