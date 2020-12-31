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Англійська Прем'єр-ліга опублікувала заяву про проведення матчів у зв'язку зі спалахом COVID-19

Вже завтра відбудеться перший матч 2021 року.

Англійська Прем'єр-ліга опублікувала заяву про проведення матчів у зв'язку зі спалахом COVID-19
Фото: апл

На тлі перенесеного матчу 16-го туру "Тоттенгем Хотспур" - "Фулгем" пресслужба Англійської Прем'єр-ліги на своєму офіційному сайті опублікувала заяву.

"Матч між "Тоттенгемом" і "Фулгемом" був відкладений після засідання ради Прем'єр-ліги. "Фулгем" звернувся до правління Прем'єр-ліги з проханням змінити порядок проведення матчів після значного збільшення кількості позитивних випадків COVID-19, а також появи у ряду гравців симптомів захворювання", - йдеться в заяві АПЛ.

"Рада Прем'єр-ліги після ради з медичними консультантами прийняла рішення відкласти гру. Команда буде протестована повторно.

Завдяки низькій кількості позитивних тестів в переважній більшості клубів Прем'єр-ліга, як і раніше довіряє протоколам COVID-19. Матчі ліги можна і далі проводити за розкладом", - однозначно зробили висновок в керівництві Ліги.

Відзначимо, що клуб Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" відновив тренування після спалаху коронавіруса в команді, повідомляє офійійний сайт "городян".

Раніше стало відомо, що в "Манчестерє Сіті" виявлено 7 заражених коронавірусом. АПЛ скасував матч 16-го туру "Евертон" - МС.

У зв'язку зі збільшенням числа інфікованих в складі "городян" під питанням опинилися матчі з "Челсі" і "Манчестером Юнайтед".

Додамо, що матч 17-го туру чемпіонату Англії "Челсі" - "МанСіті" повинен пройти 3 січня в Лондоні. Дербі з МЮ у півфіналі Кубка ліги призначено на 6 січня.

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