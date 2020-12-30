Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
ГоловнаСпорт

Футбольна збірна України записала новорічне привітання

Підопічні Андрія Шевченка вітают всіх з Новим роком.

Футбольна збірна України записала новорічне привітання
Фото: уаф

Українська асоціація футболу (УАФ) на своїй сторінці в YouTube опублікувала новорічне привітання від гравців збірної України.

З Новим 2021 роком привітали гравці "Шахтаря" Андрій Пятов, Тарас Степаненко та Сергій Кривцов, футболіст "Динамо" Віктор Циганков, а також українські легіонери Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Роман Яремчук і Андрій Лунін.

Від тренерського штабу був делегований асистент головного тренера Андреа Мальдера.

"Друзі, ось і проходить 2020 рік. Нехай 2021-й принесе більше святкових днів, позитивних емоцій і негативних тестів, повних стадіонів і божевільної підтримки.

Здоров'я всім нам і вам, більше посмішок, приводів для радості, приводів для гордості і менше проблем. Успіхів збірної в 2021 році, особливо на Євро-2020", - йдеться в привітанні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також