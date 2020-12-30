Українська асоціація футболу (УАФ) на своїй сторінці в YouTube опублікувала новорічне привітання від гравців збірної України.

З Новим 2021 роком привітали гравці "Шахтаря" Андрій Пятов, Тарас Степаненко та Сергій Кривцов, футболіст "Динамо" Віктор Циганков, а також українські легіонери Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Роман Яремчук і Андрій Лунін.

Від тренерського штабу був делегований асистент головного тренера Андреа Мальдера.

"Друзі, ось і проходить 2020 рік. Нехай 2021-й принесе більше святкових днів, позитивних емоцій і негативних тестів, повних стадіонів і божевільної підтримки.

Здоров'я всім нам і вам, більше посмішок, приводів для радості, приводів для гордості і менше проблем. Успіхів збірної в 2021 році, особливо на Євро-2020", - йдеться в привітанні.