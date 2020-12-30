В Англійській Прем'єр-лізі перенесли третій матч через коронавірус

Матч 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Тоттенгем" - "Фулгем", який повинен був відбутися сьогодні, перенесено на невизначений термін через спалах коронавируса в стані "дачників", повідомляє пресслужба "Тоттенгема".

Напередодні стало відомо про спалах коронавируса в "Фулгемі". Кілька представників клубу здали позитивні тести.

Останній матч чемпіонату з "Саутгемптоном" пропустив наставник "Фулгема" Скотт Паркер - один з членів його родини заразився COVID-19. Але сам Паркер здоровий і вже повернувся до роботи.

Раніше з аналогічної причини були перенесені два матчі АПЛ: "Астон Вілла" - "Ньюкасл" і "Евертон" - "Манчестер Сіті".

У зв'язку з цим в АПЛ розглядають введення перерви через коронавірус.