Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
ГоловнаСпорт

В Англійській Прем'єр-лізі перенесли третій матч через коронавірус

У Англії спостерігається погіршення епідеміологічної обстановки.

В Англійській Прем'єр-лізі перенесли третій матч через коронавірус
Фото: апл

Матч 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Тоттенгем" - "Фулгем", який повинен був відбутися сьогодні, перенесено на невизначений термін через спалах коронавируса в стані "дачників", повідомляє пресслужба "Тоттенгема".

Напередодні стало відомо про спалах коронавируса в "Фулгемі". Кілька представників клубу здали позитивні тести.

Останній матч чемпіонату з "Саутгемптоном" пропустив наставник "Фулгема" Скотт Паркер - один з членів його родини заразився COVID-19. Але сам Паркер здоровий і вже повернувся до роботи.

Раніше з аналогічної причини були перенесені два матчі АПЛ: "Астон Вілла" - "Ньюкасл" і "Евертон" - "Манчестер Сіті".

У зв'язку з цим в АПЛ розглядають введення перерви через коронавірус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також