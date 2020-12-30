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Одноклубник Ярмоленка в матчі АПЛ мало не зніс голову супернику ударом ногою

Крейг Доусон був гарячим.

Одноклубник Ярмоленка в матчі АПЛ мало не зніс голову супернику ударом ногою
Крейг Доусон
Фото: EP/AUPG

У матчі 16-го туру Англійської прем'єр-ліги "Саутгемптон" приймав "Вест Гем".

Матч сусідів по турнірній таблиці (господарі займали 9 місце, а "молотки" - 10-те) завершився нульовою нічиєю.

Матч запам'ятався першою в цьому сезоні появою в стартовому складі "Вест Гема" Андрія Ярмоленка, який був одним із кращих в атаці.

Також закарбувався досить неприємний епізод.

У штрафному "святих" захисник "хаммерс" Крейг Доусон мало не розніс голову форварду "Саутгемптона" Че Адамсу. Намагаючись пробити по воротах суперника, Доусон вдарив не по м'ячу, а по голові Адамса, який уже був на газоні.

Додамо, що голова Адамса врятувала ворота господарів від неминучого гола.

Примітно, що рефері ніяк не зреагував на цей епізод. Для 30-річного Доусона це був дебют за "Вест Гем".

А єдину в складі гостей жовту картку отримав Ярмоленко.

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