У матчі 16-го туру Англійської прем'єр-ліги "Саутгемптон" приймав "Вест Гем".
Матч сусідів по турнірній таблиці (господарі займали 9 місце, а "молотки" - 10-те) завершився нульовою нічиєю.
Матч запам'ятався першою в цьому сезоні появою в стартовому складі "Вест Гема" Андрія Ярмоленка, який був одним із кращих в атаці.
Також закарбувався досить неприємний епізод.
У штрафному "святих" захисник "хаммерс" Крейг Доусон мало не розніс голову форварду "Саутгемптона" Че Адамсу. Намагаючись пробити по воротах суперника, Доусон вдарив не по м'ячу, а по голові Адамса, який уже був на газоні.
Додамо, що голова Адамса врятувала ворота господарів від неминучого гола.
Craig Dawson letting Che adams know he’s there early doors pic.twitter.com/cykDSOrVzs— Liam (@Liam__whu) December 29, 2020
А єдину в складі гостей жовту картку отримав Ярмоленко.