У рамках 14-го туру Англійської прем'єр-ліги в Манчестері відбулося принципове дербі - "Манчестер Юнайтед" проти "Лідса".

Протистояння бере свій початок з часів війн Червоної та Білої троянд у XV столітті і пов'язане з лютою ворожнечею двох графств - Ланкаширу і Йоркширу.

У нинішній "битві при Олд Траффорд" ланкаширці, тобто футболісти МЮ, виявилися явно сильнішими, забивши у ворота йоркширців шість голів, при цьому два отримавши у свої.

Додамо, що до третьої хвилини рахунок був уже 2:0, причому обидва м'ячі забив Скотт Мактоміней. Так шотландський півзахисник став першим гравцем в АПЛ, який відзначився дублем у стартові три хвилини.

3 - Scott McTominay is the first player in Premier League history to score twice in the first three minutes of a match. Madness. pic.twitter.com/QtFGGS1JXa — OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2020

Крім того, капітан гостей Ліям Купер, "розмочивши" рахунок на 42-й хвилині (4:1), став першим футболістом, який забив у всіх чотирьох професійних лігах Англії. До цього 29-річний шотландець забивав за "Честерфілд" у Другій лізі, за "Карлайл Юнайтед" у Першій лізі і за той самий "Лідс" у Чемпіоншипі.

Після цієї перемоги підопічні Уле-Гуннара Сольск'яера злетіли на третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера "Ліверпуля" лише на два очки за втраченими.

Зазначимо, що минулого тижня головного тренера "Лідса" Марсело Б'єлсу ФІФА номінувала на звання найкращого тренера року.