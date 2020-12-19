Фото: EPA/UPG Юсуффа Мукоко

У стартовому матчі 13-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" несподівано оступилася в столиці Німеччини, поступившись "Уніону Берлін" - 1:2.

Єдиний м'яч за "джмелів" забив Юсуффа Мукоко.

Тим самим німець камерунського походження став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги. На день матчу в Берліні Мукоко виповнилося 16 років і 28 днів.

Youssoufa Moukoko is the first 16-year-old in Bundesliga history to score a goal in the competition.



The top 10 youngest scorers list is absolutely stacked with talent. 🤩 pic.twitter.com/VEeL2pU1mU — Squawka Football (@Squawka) December 19, 2020

Раніше Юсуффа став наймолодшим гравцем стартового складу команди Бундесліги, а до цього - наймолодшим гравцем в історії Бундесліги.

Крім того, форвард "Боруссії" є наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів.