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Мукоко встановив черговий рекорд Бундесліги

Мукоко став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги.

Юсуффа Мукоко
Фото: EPA/UPG
Юсуффа Мукоко

У стартовому матчі 13-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" несподівано оступилася в столиці Німеччини, поступившись "Уніону Берлін" - 1:2.

Єдиний м'яч за "джмелів" забив Юсуффа Мукоко.

Тим самим німець камерунського походження став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги. На день матчу в Берліні Мукоко виповнилося 16 років і 28 днів.

Раніше Юсуффа став наймолодшим гравцем стартового складу команди Бундесліги, а до цього - наймолодшим гравцем в історії Бундесліги.

Крім того, форвард "Боруссії" є наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів.

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