Форвард "Боруссії" став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги

В рамках 8-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" здобула вольову виїзну перемогу над "Гертою" - програючи після першого тайму 0:1, "джмелі" після перерви забили 5 голів.
Підсумковий результат - 5:2.
У складі гостей покером відзначився Ерлінг Голанд.
Примітно, що норвежець став співавтором рекорду Бундесліги. На 85-й хвилині саме його замінив Юссуфа Мукоко. Таким чином, Мукоко став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги - на момент матчу з "Гертою" Юссуфа виповнилося 16 років і 1 день.
Мукоко побив рекорд ексгравця "Боруссії" Нурі Шахіна, який дебютував в Бундеслізі у віці 16 років і 335 днів.
Раніше повідомлялося, що саме заради Юссуфа Бундесліга знизила віковий поріг для участі в матчах.
👶 - ALL-TIME #BUNDESLIGA RECORD pic.twitter.com/2dcp6aCAvm— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 21, 2020