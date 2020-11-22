Форвард "Боруссії" став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги

В рамках 8-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" здобула вольову виїзну перемогу над "Гертою" - програючи після першого тайму 0:1, "джмелі" після перерви забили 5 голів.

Підсумковий результат - 5:2.

У складі гостей покером відзначився Ерлінг Голанд.

Примітно, що норвежець став співавтором рекорду Бундесліги. На 85-й хвилині саме його замінив Юссуфа Мукоко. Таким чином, Мукоко став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги - на момент матчу з "Гертою" Юссуфа виповнилося 16 років і 1 день.

Фото: EPA/UPG Історична подія

Мукоко побив рекорд ексгравця "Боруссії" Нурі Шахіна, який дебютував в Бундеслізі у віці 16 років і 335 днів.

Раніше повідомлялося, що саме заради Юссуфа Бундесліга знизила віковий поріг для участі в матчах.